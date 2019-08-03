Допинг-проба российской байдарочницы Анастасии Фёдоровой показала наличие в организме девушки фуросемида. Спортсменку дисквалифицировали на два года на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Девушка является призёром чемпионата мира U23. В 2017 и 2018 годах она побеждала и завоёвывала медали различного достоинства на юношеских и молодёжных состязаниях по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 м, пишет «
Ранее News.ru сообщал, что серебряный призёр чемпионата Европы — 2013 по тяжёлой атлетике в категории до 94 кг, россиянин Ринат Киреев был дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года.