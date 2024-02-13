Российским хоккеистам запретили участвовать в международных турнирах IIHF не допустил россиян до участия в международных турнирах в сезоне-2024/25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25, сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25, — говорится в сообщении.

Ранее игроки юниорской сборной России по хоккею (U-18) демонстративно отказались от призов после проигрыша команде Белоруссии. Спортсмены оказались недовольны судейством финала Кубка Будущего — 2024 в Минске, который завершился победой белорусской сборной (5:6 ОТ). Уточняется, что в овертайме встречи после победного гола белорусов вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано. До этого судьи проигнорировали подножку на российском игроке.

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков назвал такое поведение недопустимым. По его мнению, оно противоречит «дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами».