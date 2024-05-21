Российская пара фигуристов будет выступать за Узбекистан ТАСС: российские фигуристы Гейниш и Чигирев намерены выступать за Узбекистан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона начнут представлять Узбекистан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что спортсмены уже подали соответствующие документы на переход.

Фигуристы тренируются в команде тренера Нины Мозер. Они выступают в паре с 2022 года. С тех пор они стали призерами чемпионата Москвы по парному фигурному катанию, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами «Мемориала Панина-Коломенкина».

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возможный переход выступающих в танцах на льду российских фигуристов в сборную США будет потерей для отечественного спорта. По ее словам, есть неофициальная информация о том, что Аннабель Морозов и Игорь Еременко перейдут в американскую команду.

Тарасова отметила, что многие спортсмены думают над сменой спортивного гражданства. У Морозов и Еременко может быть большое будущее, если с ними будут правильно работать, заключила тренер.

До этого спортивный юрист Анна Анцелиович отмечала, что дисквалифицированная за употребление допинга российская фигуристка Камила Валиева не может выступать за любую другую национальную команду. По ее словам, смена спортивного гражданства никак не поможет решить вопрос с отстранением.