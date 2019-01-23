Рахимич: болельщики ЦСКА не приняли бы Ерёменко

Бывший полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Элвер Рахимич заявил, что с возвращением Романа Ерёменко в «армейский» клуб не согласились бы болельщики.

«Видел ли я Романа в составе „армейцев“? С футбольной точки зрения он бы помог. Но после „Спартака“ такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Ерёменко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы», — сказал Рахимич в интервью «Советскому спорту».