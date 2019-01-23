Рахимич: болельщики ЦСКА не приняли бы Ерёменко

Бывший полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Элвер Рахимич заявил, что с возвращением Романа Ерёменко в «армейский» клуб не согласились бы болельщики.
«Видел ли я Романа в составе „армейцев“? С футбольной точки зрения он бы помог. Но после „Спартака“ такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Ерёменко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы», — сказал Рахимич в интервью «Советскому спорту».
Экс-игрок «армейского» клуба Роман Ерёменко перешёл из московского «Спартака» в «Ростов».
Рахимич совмещает работу в команде ЦСКА 2002 года рождения с занятостью в сборной Боснии.