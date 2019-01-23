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Рахимич: болельщики ЦСКА не приняли бы Ерёменко

Элвер Рахимич Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Элвер Рахимич

спорт [ версия для печати ]

Бывший полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Элвер Рахимич заявил, что с возвращением Романа Ерёменко в «армейский» клуб не согласились бы болельщики.

«Видел ли я Романа в составе армейцев? С футбольной точки зрения он бы помог. Но после „Спартака“ такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Ерёменко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы», — сказал Рахимич в интервью «Советскому спорту».

Экс-игрок «армейского» клуба Роман Ерёменко перешёл из московского «Спартака» в «Ростов». 

Рахимич совмещает работу в команде ЦСКА 2002 года рождения с занятостью в сборной Боснии. 


#футбол #ЦСКА #РоманЕременко #ЭлверРахимич
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