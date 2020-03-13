Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона.
Последней гонкой 31-летнего француза станет пасьют в Контиолахти, который пройдёт 14 марта.
Есть решения, которые меняют твою жизнь. От Ванкувера до Осло, против <...> всех моих противников, которых слишком много, чтобы упоминать их всех, я исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Я боролся, побеждал, падал и вставал, — цитирует Фуркада РИА Новости.
Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.
Как писал NEWS.ru, 12 марта в Финляндии стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Фуркада считали одним из претендентов на победу в соревнованиях.
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