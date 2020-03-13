https://static.news.ru/photo/79372c20-6566-11ea-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона.

Последней гонкой 31-летнего француза станет пасьют в Контиолахти, который пройдёт 14 марта.

Есть решения, которые меняют твою жизнь. От Ванкувера до Осло, против <...> всех моих противников, которых слишком много, чтобы упоминать их всех, я исполнил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Я боролся, побеждал, падал и вставал, — цитирует Фуркада РИА Новости.

Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.

Как писал NEWS.ru, 12 марта в Финляндии стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Фуркада считали одним из претендентов на победу в соревнованиях.