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Команда Путина выиграла в хоккейном матче у Кремля

Президент РФ Владимир Путин Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

спорт [ версия для печати ]

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади закончился со счётом 14:10 в пользу команды, в которой играли президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин забил первую шайбу в этой игре с передачи Павла Буре.

Глава государства традиционно выступал под 11-м номером, а компанию ему составили, помимо Шойгу, члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги. 

За матчем наблюдали сотни жителей и гостей столицы, которые вечером гуляли в центре Москвы. 

За 15 минут до начала игры на катке состоялась традиционная предматчевая раскатка. Владимир Путин продемонстрировал свой фирменный приём в хоккее. 

Глава государства пригласил на этот мачт президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако тот отказался, сославшись на новогодние дела, писал News.ru.


#хоккей #владимирпутин #краснаяплощадь
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