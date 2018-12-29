Команда Путина выиграла в хоккейном матче у Кремля

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Президент РФ Владимир Путин

Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади закончился со счётом 14:10 в пользу команды, в которой играли президент Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин забил первую шайбу в этой игре с передачи Павла Буре.

Глава государства традиционно выступал под 11-м номером, а компанию ему составили, помимо Шойгу, члены Совета легенд Ночной лиги, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

За матчем наблюдали сотни жителей и гостей столицы, которые вечером гуляли в центре Москвы.

За 15 минут до начала игры на катке состоялась традиционная предматчевая раскатка. Владимир Путин продемонстрировал свой фирменный приём в хоккее.

Путин играет в хоккей на Красной площади pic.twitter.com/1iEfeyfkLf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г.

Глава государства пригласил на этот мачт президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако тот отказался, сославшись на новогодние дела, писал News.ru.