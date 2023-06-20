«Попали под нас»: Билялетдинов объяснил победу над голландцами на ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов объяснил раскрепощением игроков победу над Нидерландами в 2008 году

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Динияр Билялетдинов

Игроки сборной России вышли на четвертьфинальную встречу с командой Нидерландов раскрепощенными и на хороших эмоциях, это и помогло победить, рассказал NEWS.ru экс-игрок «Локомотива» и «Спартака», бывший футболист сборной России, участник ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов. По его мнению, это был один из знаковых матчей на крупных форумах в истории РФ.

Никто не ожидал, потому что в группе они крупно обыграли Италию и Францию. Они были фавориты на бумаге. Но мы задачу минимум выполнили — вышли из группы. Были на хороших эмоциях, и Голландия попала под нас, — сказал Билялетдинов.

Футболист признался, что до сих пор помнит каждый матч на ЕВРО, так как все встречи были важны.

Мне помнится каждая игра. Все матчи памятные. Была важнейшая игра с Грецией, потом терять уже было нечего, надо обыгрывать Швецию со звездными нападающими, но голландцы стоят особняком, — добавил Билялетдинов.

Ранее суд Амстердама приговорил форварда «Спартака» Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата, которого Квинси ударил ножом при свидетелях. Прокуратура Нидерландов просила для спортсмена два года заключения. Однако с нападающего были сняты обвинения в покушении на убийство, в его действиях усмотрели лишь попытки нанести тяжкие телесные повреждения.