Победу российской Team Spirit на ЧМ по Dota 2 сравнили с триумфом на ОИ

Победа российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10) стала первой в истории отечественного киберспорта, достижение клуба можно сравнить с триумфом на Олимпийских играх (ОИ), рассказал NEWS.ru президент Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС) Дмитрий Смит. Собеседник напомнил, что The International является самым «большим и раскрученным событием для киберспортсменов всего мира».

Ребята большие молодцы. Надо понимать, что под «ребятами» я подразумеваю не только самих спортсменов. Это ещё их тренер, их психолог, весь коллектив. Достижение сложно переоценить. Сейчас многие люди, в том числе депутаты и чиновники, по-другому посмотрят на наш киберспорт. Они поймут, что здесь РФ занимает лидирующую позицию. Между прочим, Россия — первая страна, признавшая киберспорт видом спорта, ещё в 2001-м, — добавил Смит.

Эксперт добавил, что РФ входит в состав управления международной и европейской федераций киберспорта, «играя очень яркую роль» не только благодаря спортсменам, но и организации турниров на международном уровне.

Российские спортсмены всегда очень высоко ценятся и далеко не первый раз приезжают на The International. Просто раньше клубы из РФ занимали пятые-шестые места, а сейчас впервые стали первыми, — отметил президент ФКС России.

Говоря о развитии киберспорта в стране, Смит подчеркнул, что сейчас многие вузы участвуют в студенческих соревнованиях, имея собственные киберспортивные клубы. Некоторые учебные заведения, например Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), выплачивают стипендию за успехи в киберспорте, подчеркнул собеседник.

Спикер добавил, что сейчас в финальной стадии согласования находятся Федеральные стандарты спортивной подготовки и после их утверждения проведут работу по созданию школьных киберспортивных клубов.

Здесь не надо пугаться, мы работаем с детьми от 14 лет. Сейчас идёт регистрация на школьную лигу, где абсолютно бесплатно любой школьник может принять участие в наших соревнованиях. Призовой фонд относительно небольшой — миллион рублей, но в моём понимании это сейчас не главное. Там есть интересные соревновательные дисциплины — электронные шахматы, поиск информации в Интернете и так далее. Мы уже работаем с подрастающей аудиторией, выстроили лестницу соревнований. Естественно, мы, как любой вид спорта, идём через клубы, через секции, естественно, у нас на всех соревнованиях участие бесплатное и для спортсменов, и для зрителей, — подчеркнул Смит.

Он также объяснил разницу между простым увлечением компьютерными играми и киберспортом. В первом случае, считает глава федерации, у родителей есть повод для беспокойства, так как бесконтрольный гейминг — это потеря времени, в лучшем случае безвредная для здоровья ребёнка.

В худшем случае — портятся зрение, осанка. Если ребёнок увлёкся киберспортом, это значит, что у него появилась команда, тренер, система тренировок, он знает, что такое техника безопасности, как делать зарядку для глаз, как уберечь своё здоровье, ту же самую спину, как избежать туннельного синдрома. Бесконтрольный гейминг ни к чему хорошему не приводит, а системные занятия с тренером — это то, к чему надо стремиться, — резюмировал Дмитрий Смит.

В воскресенье, 17 октября, российская команда Team Spirit победила китайских соперников PSG​​​.LGD со счётом 3-2 по картам. Команда из РФ заработала около $18,2 млн. Общий призовой фонд The International 10 составлял более $40 млн. Организация из Китая за второе место получит $5,2 млн. На третьем месте — интернациональный коллектив Team Secret ($3,6 млн).

Культовая Dota 2 компании Valve — продолжение не менее популярного режима в стратегии Warcraft III (студия Blizzard). Изначально название расшифровывалось как Defense of the Ancients («Защита древних»). Сражения проводятся между двумя командами по пять человек.

В «Доте» свыше 100 героев с уникальными способностями и «специализацией»: маги, ловкачи и силачи по профильным характеристикам (интеллект, ловкость и сила). Играть можно за орков, людей, эльфов, нежить и прочую живность вымышленной вселенной. Последних ещё называют «танками» — у них обычно больше всех очков жизни, и они отвлекают на себя соперников. Кроме того, к каждому юниту необходимо подобрать снаряжение, правильно прокачать скилы, учесть состав команды оппонентов, помня о сильных и слабых сторонах персонажей. Работы для головного мозга хоть отбавляй.