По следам матери: в женской сборной России появилась топ-биатлонистка

Олимпийский сезон в биатлоне начинался в сборной России со скандалов, нелепых случаев и низких результатов, однако ситуация потихоньку начала меняться к лучшему. Во многом это связано с выступлениями Анфисы Резцовой, которая неожиданно стала претендовать на лидерство в женской сборной. Рассказываем подробнее о прогрессе 25-летней спортсменки.

Замахнуться на триумф

На четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси Резцова показала лучший результат в личной гонке в карьере. В спринте на 7,5 километра россиянка пришла к финишу пятой, хотя вполне могла бы побороться и за победу. Помешал обидный промах на «лёжке» на первом же огневом рубеже, однако после него Резцова собралась и выдала идеальную стрельбу из положения стоя. Хороша была россиянка и ногами, она продемонстрировала пятую скорость. Однако промах позволил ей финишировать только на том же пятом месте.

Тихо радуемся за результаты девушек, чтобы не сглазить. Резцова прибавляет серьёзно. Она весной говорила, что очень заряжена и настроена. Видимо, кровь родимой мамы действует, — рассказал «Чемпионат.com» олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин.

В нынешнем сезоне у Резцовой были разные гонки. В спринте она финишировала и за пределами первой тридцатки, а в индивидуальной гонке добиралась до восьмой позиции. Однако больше всего запомнилось её выступление в двух эстафетах. На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде Резцова блестяще прошла первый этап, чисто отстреляв на двух огневых рубежах и передав эстафету в лидирующей группе. Правда, подруги по команде её победный почин не поддержали и опустили россиянок на восьмую позицию.

Кристина Резцова Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В эстафетной гонке на третьем этапе в Хохфильцене тренеры поменяли тактику, отправив Резцову на последний этап. И Кристина не подвела. При передаче эстафеты шведская соперница лидировала с огромным преимуществом, а Резцова убежала в компании француженки и австрийки. В итоге россиянка разделалась с оппонентками, хоть и на «стойке» ей пришлось взять два дополнительных патрона. Резцова с большим преимуществом прикатила к финишу второй и принесла женской сборной России первую и пока единственную медаль в нынешнем сезоне.

Через тернии в сборную

Сейчас в это сложно поверить, но Резцовой вообще могло не оказаться в сборной России в нынешнем сезоне. Прошлой зимой спортсменка делала паузу в карьере, связанную с беременностью и родами, а летом бросила все силы на то, чтобы вернуться в команду.

Однако старший тренер сборной России Михаил Шашилов изначально не собирался включать её в состав, пожелав сделать ставку на тренировавшихся под его руководством биатлонисток. Под давлением общественности этот план провалился и решающим всё-таки стал спортивный принцип.

Кристина Резцова kristinareztsova/instagram.com

По нему Резцова была просто обязана оказаться в команде. Успешно для спортсменки сложился чемпионат России по летнему биатлону, где она взяла по серебру в спринте и эстафете. Стрельба при этом была небезупречной, но физическая готовность спортсменки впечатляла.

Здесь хотелось посмотреть, насколько я вышла на тот уровень, с которого уходила. Считаю, что достойно выступила и готова войти в зиму на уровне топовых спортсменов, —заявила Резцова после турнира. Как показало время, она не лукавила.

Окончательно место в сборной Резцова отвоевала после контрольных стартов в Тюмени. В спринте спортсменка стала пятой, а в масс-старте показала уже третье время. В обоих случаях у россиянки было не всё в порядке со стрельбой, однако скорость впечатляла. «Чехлить» настолько здорово бегущую спортсменку тренеры не решились.

По материнской линии

Скорость — врожденное качество Резцовой, которое передалось ей по наследству. Мать спортсменки — Анфиса Резцова — сначала блистала в составе сборной СССР по лыжным гонкам, завоевав золото и серебро Олимпиады, а также три медали высшего достоинства на чемпионатах мира, а затем перешла в биатлон.

В новом для себя виде спорта Резцова-старшая не только не потерялась, но и быстро оказалась в топе. Стабильно стрелять спортсменка так и не научилась, однако ногами на дистанции она была способна творить чудеса. Итогом стало золото на Играх-1992 в спринте и бронза в эстафете. Через два года на Олимпиаде в Лиллехаммере Резцова добавила в коллекцию ещё одно золото в эстафете.

Кристина Резцова пока так же, как и знаменитая мать, не блещет стрельбой, однако прогресс в этом компоненте налицо. При сохранении отличной физической формы и улучшении стабильности на огневых рубежах Кристина вполне может замахнуться на медали не только этапов Кубка мира, но и Олимпийских игр — 2022 в Пекине.