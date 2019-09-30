https://static.news.ru/photo/1a382f0e-e351-11e9-89d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились использованием песни Валерия Меладзе во время матча национального коллектива против Уругвая на чемпионате мира в Японии. Фрагмент композиции «Чего ты хочешь от меня» звучал на стадионе после каждой реализованной грузинами попытки.

Представители сборной назвали эти действия сотрудников арены «провокацией».

Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура, — приводит слова Хейга портал «Газета.Ru».

Главный тренер сборной обратился к Международному совету регби с призывом проявить больше внимания в отношении этого вопроса. Также Хейг подчеркнул, что Меладзе не должен ассоциироваться с Грузией, несмотря на своё происхождение (исполнитель родом из Батуми).

По словам капитана команды Брегвадзе, было бы хорошо, если бы «эта ошибка снова не повторилась».

Как ранее сообщал News.ru, матч групповой стадии Кубка мира по регби между сборными Франции и Аргентины завершился массовой дракой из-за спора двух спортсменов.

У француза и аргентинца после финального свистка завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Их попытались растащить другие игроки, однако безуспешно.