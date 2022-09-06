Песков: Россия продолжит защищать интересы своих спортсменов по всему миру

Фото: Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

Дмитрий Песков

Россия намерена вернуть своим спортсменам право на флаг и участие в спортивных соревнованиях по всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, защита интересов российского спорта должна быть постоянной.

Для нас главное, чтобы мы постоянно работали и защищали интересы наших спортсменов. Чтобы со временем они могли получить флаг и права на участие везде и всюду, — сказал Песков.

В марте 2022 года исполком ISSF отстранил спортсменов России и Белоруссии от международных турниров до дальнейшего уведомления в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене предположила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продлит отстранение российских спортсменов от соревнований. 9 июня Ласицкене написала открытое письмо Баху и опубликовала его в соцсетях. Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также выразила уверенность, что функционеру не хватит смелости снять санкции с представителей страны. После этого в МОК намекнули, что не будут отвечать на письмо.