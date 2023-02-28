Песков отреагировал на смену федерации для российских шахматистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает переход Федерации шахмат России в Азию хорошей новостью. По его мнению, это позволит российским спортсменам участвовать в мировых соревнованиях, передает РИА Новости.

Это очень хорошая новость для наших шахматистов и для нашей федерации. Переход в Азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях, — заявил Песков.

При этом он считает, что вопрос перехода других спортивных федераций РФ в Азию должен решаться специалистами, так как действовать нужно аккуратно.

Ранее Карякин в интервью NEWS.ru поддержал переход Федерации шахмат России из Европейской шахматной федерации в Азиатскую. По мнению гроссмейстера, в Азии сейчас сильнейшие шахматные школы в мире, с ними будет интересно соперничать и будет сложнее, чем в Европе.

По словам гроссмейстера, после начала СВО лишился возможности выступать на международных соревнованиях, однако приобрел определенное количество новых друзей, единомышленников, с которыми постоянно общается.