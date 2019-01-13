Овечкину зашили рану во время матча НХЛ

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Александр Овечкин

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил порез руки во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

По информации «Советского спорта», Овечкин попросил помощи у медицинской бригады прямо во время встречи. Ему наложили несколько швов, после чего россиянин смог вернуться на лёд. О состоянии здоровья хоккеиста в данный момент не сообщается.

«Столичные» проиграли «Коламбусу» со счётом 1:2. Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Малкин поддержал отказавшегося от Матча звёзд Овечкина, писал News.ru.