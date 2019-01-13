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Овечкину зашили рану во время матча НХЛ

Александр Овечкин Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил порез руки во время очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

По информации «Советского спорта», Овечкин попросил помощи у медицинской бригады прямо во время встречи. Ему наложили несколько швов, после чего россиянин смог вернуться на лёд. О состоянии здоровья хоккеиста в данный момент не сообщается.

«Столичные» проиграли «Коламбусу» со счётом 1:2. Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Малкин поддержал отказавшегося от Матча звёзд Овечкина, писал News.ru.


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