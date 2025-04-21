Отель олимпийской чемпионки обанкротился из-за Украины Легкоатлетка Клюфт сообщила о банкротстве своего отеля в Швеции из-за Украины

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каролина Клюфт

Олимпийская чемпионка 2004 года по легкой атлетике в семиборье Каролина Клюфт живет в трейлере из-за банкротства своего отеля в Швеции, пишет Expressen. Спортсменка призналась, что бизнес прогорел из-за ситуации на Украине и инфляции цен на электроэнергию.

Мы сделали все возможное, чтобы избежать банкротства, и пытались спасти бизнес до последнего момента. Но нам пришлось подвести черту, и, к сожалению, вот как все вышло, — поделилась Клюфт.

Чемпионка отметила, что ей очень грустно из-за сложившейся ситуации. По словам атлетки, было сделано много инвестиций и реконструкций. Однако начался конфликт на Украине, за которым последовали высокие процентные ставки и рост цен на электричество.

Клюфт подчеркнула, что у отеля был «огромный потенциал, и он нравился всем, кто туда приезжал». Мало гостей наблюдалось только во время «низкого сезона». Спортсменка убеждена, что если бы не Украина, то бизнес бы работал.

Атлетка завершила карьеру в 2012 году. В 2018-м она вместе с семьей инвестировала в ферму, перестроила ее под отель и переехала туда. В 2024 году бизнес обанкротился.

Ранее ФНС инициировала процедуру признания банкротом компанию «Татфлот» из Татарстана. Сумма иска превысила 192 млн рублей.