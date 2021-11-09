Олимпийский чемпион из Украины отказался называть Россию «агрессором»

Олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко из Украины рассказал, как относится к совместным фотографиям российских и украинских спортсменов. Он считает, что в этом нет ничего плохого. Его слова приводит «Tribuna.com».

Абраменко на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане фотографировался с российским спортсменом Ильёй Буровым, за что подвергся сильной критике со стороны соотечественников.

По словам украинского спортсмена, когда человек выигрывает Олимпиаду, он находится в такой сильной эйфории, что ему хочется обнять всех вокруг вне зависимости от национальности.

Для меня неоднозначно, что Россия — агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны, — сказал Абраменко.

Во время Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих была затравлена соотечественниками за фото с россиянкой Марией Ласицкене. После того, как 7 августа она стала обладательницей бронзы, а российская соперница завоевала золотую награду, девушки обнялись и сделали совместный снимок.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, как познакомилась с российской коллегой Марией Ласицкене.