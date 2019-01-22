Новая надежда русского биатлона приехала из Казахстана

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Арина Пантова

News.ru пообщался с 19-летней Ариной Пантовой, получившей российский паспорт

Полтора года назад восходящая звезда казахстанского биатлона Арина Пантова решила перебраться в Россию и сменить гражданство. Главной причиной стал отъезд её отца, бывшего тренера сборной Казахстана Дмитрия Пантова, который получил предложение поработать с тюменскими биатлонистами. Всё это время Арина тренировалась с юниорской командой Тюменской области, где была сильнейшей и выступала на всероссийских соревнованиях, но вне конкурса. После получения российского паспорта она может принимать участие во всероссийских и международных соревнованиях.

Пантова считается сильнейшей в нашей стране спортсменкой 1999 года рождения и многие тренеры возлагают на неё серьёзные надежды, даже на ближайшей Олимпиаде в Пекине. В 2016 году ещё в составе казахстанской команды она стала чемпионкой мира среди девушек и призёром юношеской Олимпиады в Лиллехаммере. В этом сезоне она попробует отобраться на Универсиаду и, возможно, примет участие в чемпионате России в марте. News.ru связался с Ариной Пантовой и расспросил её о бюрократических трудностях и дальнейших планах.

— Процесс получения российского гражданства затянулся для вас на пару лет? Тяжело далось ожидание? С чем связаны основные трудности?

— Процесс получения гражданства затянулся на полтора года. Тяжелее всего было в самом начале. Города мы не знали, везде огромные очереди, миллион документов, которые нужно собрать с разных краев города. Какие-то бумаги приходилось ждать по месяцу, часто приходилось ездить в консульство в Омске, несколько раз пришлось съездить в Павлодар именно по вопросам гражданства, и при всем этом нужно было тренироваться и учиться. Все это очень выматывало и физически, и морально.

— Мама с братом не намерены последовать вашему примеру и перебраться в Россию?

— Мама уже с сентября работает в России, тренирует младших девочек. А брат тренируется в Казахстане. Думаю, в дальнейшем он сам решит, хочет или нет переезжать в Россию.

— Казахстанская сторона не чинила вам препятствий? Не пытались уговорить вернуться и выступать за Казахстан?

— Со стороны Казахстана не было никаких препятствий. Единственная проблема: один документ пришлось ждать полгода. Это очень затормозило весь процесс. Но таков закон.

— Вы тренировались с тюменской командой все это время. Насколько сложно было без полноценной практики официальных соревнований?

— Я бегала на всех всероссийских соревнованиях. Просто меня не было в протоколе. Мне это даже начало нравиться. Никакого психологического давления, потому что знаешь, что все равно меня уберут из общего результата.

— Правда, что на большинстве контрольных тренировок вы обыгрывали всех в своём возрасте даже членов юниорской сборной?

— Кого-то обыгрывала, кому-то проигрывала. Всегда по-разному, в зависимости от самочувствия. Но неофициальные победы у меня действительно были.

— Насколько комфортно работать с отцом-тренером? К вам он относится строже, чем к другим спортсменкам?

— Тренироваться с папой очень тяжело. Он старается ко всем относиться одинаково и не выделять меня, но не всегда получается. Мне так вообще сложно относится к нему, как к тренеру. Это же папа, а я дочка. А потому мой долг всегда покапризничать (смеется).

— Сейчас, когда гражданство получено, к каким соревнованиям вы намерены готовиться?

— Готовлюсь ко всем стартам. Ближайшие — это отборы на Универсиаду в Красноярске, ну, а дальше, как получится.

— Вы понимаете, что пробиться в сборную России сложнее, чем в любую другую команду, поэтому большинство биатлонистов бегут от нас на Украину, в Молдавию или Белоруссию, а вы наоборот. Откуда уверенность, что в России получится лучше?

— Уверенности не было. Ехала в Тюмень, чтобы тренироваться в шикарных условиях с большой и сильной конкуренцией. Также хотелось поступить в университет.

— Помимо отца кто из наставников помогал вам всё это время? Был ли контакт с тренерами из юниорской сборной?

— Лично с тренерами юниорской сборной я никаких контактов не поддерживала. В Тюмени тренируюсь с Евгением Анатольевичем Пылевым. Также все вопросы помогает решать главный тренер тюменской сборной Максим Владимирович Кугаевский.

— Кого вы считаете примером для себя в спорте? За кого болеете в биатлоне?

— Мой самый главный пример, это мой брат. Конкретно никого не выделяю. Болею за сборные России, Украины, Белоруссии, ну и конечно за сборную Казахстана.

— Чувствуете в себе силы побороться за попадание на Олимпиаду-2022? В чем надо для этого стать лучше?

— Так далеко еще не загадываю. Какой спортсмен не хочет попасть на Олимпиаду и достойно там выступить. Мне еще совершенствоваться и совершенствоваться. Нужно проделать огромную работу над моей стрельбой и не потерять мой ход, а только улучшить его.