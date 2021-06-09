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Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро

09:03, 10 июня 2021
Нобель Арустамян Нобель Арустамян Фото: nobel_arustamyan/instagram.com

Журналист и телекомментатор канала «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу, — цитирует агентство представителя МИД.

Ранее журналист получил отказ в аккредитации от Баку. По условиям УЕФА аккредитация должна быть согласована всеми федерациями — хозяйками турнира и распространяется на все принимающие Евро города.

Власти Азербайджана 9 июня прокомментировали причину отказа телекомментатору. Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что Арустамян неоднократно нарушал законы республики и незаконно посещал оккупированные районы Азербайджана.

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