Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро

Фото: nobel_arustamyan/instagram.com

Игорь Быкин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Аукционный дом Lelands продал Карточку новичка с автографом игрока клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди за рекордные $3,107 млн. Два месяца назад такая же карточка 2000 года выпуска ушла с молотка за $2,25 млн.

Как отметил директор по закупкам Lelands Джордан Гилрой, Брэди является величайшим спортсменом всех времён, который бьёт рекорды как на поле, так и за его пределами. Вполне логично, что Брэди установил...