Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро

Журналист и телекомментатор канала «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу, — цитирует агентство представителя МИД.
Ранее журналист получил отказ в аккредитации от Баку. По условиям УЕФА аккредитация должна быть согласована всеми федерациями — хозяйками турнира и распространяется на все принимающие Евро города.
Власти Азербайджана 9 июня прокомментировали причину отказа телекомментатору. Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что Арустамян неоднократно нарушал законы республики и незаконно посещал оккупированные районы Азербайджана.