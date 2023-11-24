«Ни о чем не говорит»: ветеран «Спартака» о рекордной победе над Кубой Кавазашвили: рекордная победа России над Кубой — не показатель мастерства

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Рекордная победа сборной России над Кубой ни о чем не говорит. Она не показывает мастерство российских футболистов, тренерского штаба и отечественной школы, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он отметил, что слабее кубинцев среди национальных команд может быть только Афганистан. Кавазашвили подчеркнул, что не нужно задаваться вопросом, заслуживает ли сборная России после этой игры места в Книге рекордов России, и призвал работать на перспективу.

На сегодняшний день слабее Кубы среди национальных сборных, возможно, Афганистан. Если сыграем с Афганистаном, можем забить 20 мячей. Если бы у РФС и тренерского штаба сборной с учетом санкций был бы план на перспективу, то уже в течение двух лет нужно было приступить к разработке национальной программы развития футбола, чтобы через Минспорт утвердить ее в правительстве РФ. Но сегодня я вижу апокалиптические движения, когда перед каждой игрой тренерский штаб приглашает огромное количество футболистов и начинаются перестановки в составе, — отметил Кавазашвили.

По его мнению, состав команды и схему игры нужно подбирать в зависимости от силы и возможностей соперника. Кавазашвили отметил, что на матчи со слабыми оппонентами необходимо выпускать молодых талантливых футболистов, работая на перспективу.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил со ссылкой на службу коммуникаций РФС, что товарищеский матч сборной России с Кубой внесут в Книгу рекордов России. Основанием для этого стало то, что мячи забили максимальное число футболистов — восемь. Матч закончился со счетом 8:0 в пользу россиян.