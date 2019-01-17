НХЛ не проведёт Кубок мира в 2020 году

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ заявили, что отказываются от проведения Кубка мира, который планировался осенью 2020 года.

«Лига и Ассоциация игроков в Торонто провели ещё одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года», — говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба НХЛ.

Также в заявлении отмечается, что стороны намерены продолжить диалог для организации следующего Кубка мира.

Осенью текущего года стороны должны определиться, когда истечёт срок действия договора между организациями — в 2020 или 2022 году. Обе организации могут выступить за досрочное прекращение сотрудничества.

Прошлый Кубок мира проходил осенью 2016 года в Торонто (Канада). Победителем турнира стала команда Канады.