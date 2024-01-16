«Невосполнимая утрата»: Богословская о смерти тренера Куличенко Богословская назвала невосполнимой утратой смерть бывшего тренера РФ Куличенко

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Валерий Куличенко

Смерть бывшего тренера сборной СССР и России по легкой атлетике Валерия Куличенко — это невосполнимая утрата, заявила в беседе с NEWS.ru чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская. По ее словам, при руководстве Куличенко отечественная команда завоевала самое большое количество наград на различных турнирах.

Это печальная новость. На времена, когда Валерий Куличенко руководил нашей сборной, наверное, пришлось самое большое количество наград на различных турнирах. Он внес большой вклад, и я уверена, что множество спортсменов добрым словом вспоминают этого человека. Я выражаю свои соболезнования его родным и близким, это невосполнимая утрата, — высказалась Богословская.

Куличенко скончался 16 января на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был главным тренером сборной России на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов. В последние годы работал в «Центре олимпийских видов спорта Московской области». Тренерскую карьеру закончил в 2007 году после допингового скандала с метательницами молота. Дата и место похорон Куличенко будут объявлены позднее.