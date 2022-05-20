«Пусть бамбук курит»: Губерниев о скандале вокруг тренера «Локо» Воронкова Телеведущий Губерниев: мы скатимся в средневековье, если Воронкова не дисквалифицируют

Андрей Воронков / Фото vc.loko/vk.com

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что извинения, принесённые калининградским волейбольном клубом «Локомотив» кубинке Айламе Монтальво, не являются искренними. Комментатор сообщил в интервью «Чемпионату», что это заявление было сделано под общественным давлением.

Гора родила мышь. Считаю, что это неискренние извинения, сказанные под давлением, в том числе и моим, — сказал журналист.

Губерниев добавил, что заявление клуба не снимает вины с главного тренера команды Андрея Воронкова, который сравнил игрока «Уралочки» с обезьяной.

Если Воронкова не дисквалифицируют, то мы скатимся в средневековье. Ему надо по полной: два года — пусть бамбук курит, — подытожил комментатор.

Ранее «Локомотив» принёс извинения Монтальво.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза, относившаяся к Монтальво, попала в прямой эфир.

Спортсменка впоследствии заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива». По её словам, инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у наставника. Позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».