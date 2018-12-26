Навка поведала о реакции Пескова на её усталость после шоу

https://news.ru/storage/news/bdd7a6daace61aacecafd6eb00e80f18/6716cccf-d9cc-46d1-932f-2e7adaa42a83_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, как её супруг Дмитрий Песков реагирует на её занятость перед премьерой авторского ледового шоу. Спортсменка представляет шоу «Аленький цветочек» в «Мегаспорте».

«Он, конечно, волнуется, переживает, когда я в 5−6 утра прихожу обессиленная после репетиций», — цитирует фигуристку Р-Спорт.

Навка — трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. После победы на Олимпийских играх Навка и Костомаров приняли решение завершить спортивную карьеру.

Навка и Песков поженились в 2015 году. У них есть общая дочь Надежда.

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