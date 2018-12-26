Навка поведала о реакции Пескова на её усталость после шоу

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, как её супруг Дмитрий Песков реагирует на её занятость перед премьерой авторского ледового шоу. Спортсменка представляет шоу «Аленький цветочек» в «Мегаспорте».
«Он, конечно, волнуется, переживает, когда я в 5−6 утра прихожу обессиленная после репетиций», — цитирует фигуристку Р-Спорт.
Навка — трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. После победы на Олимпийских играх Навка и Костомаров приняли решение завершить спортивную карьеру.
Навка и Песков поженились в 2015 году. У них есть общая дочь Надежда.
Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой, писал News.ru.