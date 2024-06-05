«Набегались хорошо»: Хлестов о памятной победе сборной России над Францией Футболист Хлестов: после победы России над Францией не было никаких эмоций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Знаменитая победа сборной России над французами в 1999 году далась очень тяжело, после матча у футболистов не было никаких эмоций, заявил NEWS.ru участник той встречи, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов. Он рассказал, что до стартового свистка у всех игроков были эмоции и нервы. Хлестов признался, что только через 15 лет узнал о голевой передаче нападающему Александру Панову.

Была подготовка, понимали, что нас ждет игра с Францией, готовились несколько дней. Когда звучит свисток, все забывается, успокаивается. Процесс игры не очень помню. Я только через 15 лет узнал, что отдал Панову пас. А после финального свистка будто ничего не помню. Только по фотографиям и видео можно судить. Мы выиграли, но эмоций никаких не было. Набегались хорошо, — отметил Хлестов.

Матч сборных России и Франции состоялся 5 июня 1999 года. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счетом 3:2 в пользу российских футболистов. На тот момент французская национальная команда являлась действующим чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что российский специалист Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Он сменил на этом посту Магомеда Адиева. С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. На домашнем чемпионате мира в 2018-м команда под его руководством смогла дойти до 1/4 финала.