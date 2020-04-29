МОК: проведение Игр в Токио не зависит от разработки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e53da07e-89fc-11ea-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что проведение летних Олимпийских игр в Токио не зависит от разработки вакцины против коронавируса.

Согласно совету, который был получен от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы должны продолжать подготовку к запланированной дате, и это не зависит от вакцины, — цитирует Коутса Reuters.

Летние Игры должны были пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на следующий год из-за мировой ситуации с коронавирусом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил, повлияет ли перенос Олимпийских игр — 2020 в Токио на отстранение российских спортсменов, ранее писал NEWS.ru.