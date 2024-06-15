Тренер Бладцевой заявила, что спортсменка еще не отобралась на ОИ-24 «Фонтанка»: спортсменка Бладцева еще должна добиться права выступать на ОИ

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Петербурженка Анжела Бладцева еще не отобралась на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на тренера и члена исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России Елену Федоренчик. Ее имя значилось в списке спортсменов, допущенных до международных соревнований, которое опубликовал Международный олимпийский комитет. По словам Федоренчик, на место Бладцевой претендуют две спортсменки — сама Бладцева и Яна Лебедева.

Анжела на данный момент еще не отобралась на Олимпийские игры. У нас на одно место претендуют две девочки из Санкт-Петербурга. Это Яна Лебедева и Анжела Бладцева, — сообщила она.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии. Пока речь идет о 14 атлетах, которые будут выступать в нейтральном статусе. Среди них упоминалась Бладцева.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.