«Мне было обидно»: почему Костомаров отказался участвовать в шоу Навки Навка заявила, что Костомаров отказался участвовать в ее шоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигуристка Татьяна Навка поделилась воспоминаниями о том, как Роман Костомаров отказался выступать в ее шоу. Как объяснил свое решение фигурист и какие чувства испытала Навка?

Почему Костомаров отказался участвовать в шоу Навки

Как рассказала супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в большом интервью для проекта РИА Новости «На два слова», ситуация с Костомаровым произошла, когда она только начала заниматься продюсированием и решила создать свое шоу. По словам Навки, ее бывший партнер, с которым они в 2006 году стали чемпионами в танцах на льду на Олимпийских играх в Турине, был первым человеком, кому она рассказала о своих планах.

«Когда я пошла в продюсирование и решила сделать свое шоу, первому об этом сказала Роману. „Ром, я очень хочу, чтобы мы с тобой вместе выступали“», — поделилась Татьяна.

Однако Костомаров отказал, обосновав свое решение тем, что не хочет предавать Илью Авербуха, в шоу которого выступал.

«На что я ответила: подожди, какое предательство? Мы с тобой вместе прошли этот каторжный путь. Илья в какой-то момент был нашим конкурентом, у него своя жизнь и свое шоу. И я не умаляю ни в коей мере его достоинств — он очень талантливый человек. И не нужно выбирать, извините, жену или любовницу. Просто сейчас ты мне нужен, я хочу это сделать с тобой. На что он ответил отказом», — рассказала Навка.

Фигуристка призналась, что в тот момент ей было обидно.

«Я не знаю, сам ли он принимал это решение или поговорил с Ильей, но в тот момент мне было обидно. То есть его не будет предавать, а меня?» — вспомнила Татьяна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров и Татьяна Навка

Выступал ли Костомаров с Навкой после ампутации

На прошлой неделе Навка и Костомаров исполнили программу «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Их выход произошел в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Авербуха.

«Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — сказала Навка после проката.

В свою очередь Костомаров выразил благодарность публике и Татьяне, отметив, что сдержал свое обещание вновь выйти на лед.

«Еще раз спасибо за прием. Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне», — обратился Роман.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Что случилось с Костомаровым

10 января 2023 года Костомарова госпитализировали с пневмонией в реанимацию больницы в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии. Тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательные результаты. Более девяти дней спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ и находился в медикаментозной коме. С 19 января в состоянии фигуриста началась положительная динамика по части пульмонологии.

Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног. Началось постепенное отмирание тканей конечностей, и было принято решение об ампутации пальцев ног, где уже распространялась гангрена. 6 февраля была проведена операция с целью убрать некроз. В итоге фигуристу ампутировали обе стопы и частично кисти. Спортсмену поставили инвалидность I группы.

26 февраля появились сведения, что Костомаров стабилен и постепенно выходит из медикаментозного сна.

Сейчас у Костомарова протезы обеих ног и правой руки, а на кисти левой руки еще предстоит операция для последующего протезирования.

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