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Финансовая поддержка общественных проектов некоммерческих организаций со стороны Министерства спорта в 2020 году будет продолжена, объём субсидирования составит 185 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Грантовую поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, Минспорт начал осуществлять с 2019 года. Гранты общим объёмом 100 млн рублей получили 18 организаций.

В их числе Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Локомотив», Всероссийская федерация школьного спорта, Ассоциация студенческого баскетбола, Российский союз боевых искусств и другие.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия может принять соревнования, которые были отменены в Китае из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.