https://static.news.ru/photo/439b0892-51cb-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского Министерства спорта Олег Матыцин считает, что Россия не должна отказываться от участия в мировом олимпийском движении в связи с допинговым скандалом.

Такое заявление министр сделал во время беседы с Владимиром Познером, когда обсуждалась ситуация с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от участия в крупных международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Матыцин подчеркнул, что позиция России по этому вопросу должна стать публичной.

У России очень много сторонников, важно просто представить свои аргументы, но ни в коем случае не уходить из олимпийского движения, — сказал министр спорта в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Как писал NEWS.ru ранее, Минспорта РФ не исключает новых допинговых дел в отношении России. Ведомство приняло во внимание решение Международной федерации биатлона (IBU) в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.