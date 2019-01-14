Мик Шумахер продолжит дело отца в «Феррари»

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Мик Шумахер

Сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик станет членом гоночной академии команды «Феррари».

По информации Motorsport.com, о подписании контракта с немецким гонщиком будет объявлено официально в ближайшее время.

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. Предполагалось, что Мик Шумахер проведёт сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema.

Бывший пилот «Феррари» Михаэль Шумахер — семикратный чемпион «Формулы 1». Гонщик получил тяжёлую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций.

News.ru писал, что семья Шумахера выступила с заявлением накануне его юбилея.