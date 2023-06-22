Международная федерация бокса потеряла признание из-за российских денег МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса из-за подозрений в финансировании «Газпромом»

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA) из-за подозрений в финансировании «Газпромом». Голосование по этому вопросу прошло на сессии комитета: в нем приняли участие 70 человек, из которых 69 человек поддержали инициативу, а один выступил против.

Исходя из бюджета на этот год и следующий, мы увидели, что их деньги по-прежнему поступают от «Газпрома», что не соответствует новым рекомендациям МОК, — сказал гендиректор организации Кристоф де Кеппер.

В начале июня исполком МОК рекомендовал сессии комитета не возвращать признание IBA, возглавляемому россиянином Умаром Кремлевым. Свое решение они объяснили невыполнением необходимых для этого условий, обозначенные в декабре 2021 года.

Вместе с тем исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое решение, как объяснили в комитете, в интересах боксеров и самого вида спорта.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин считает, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо поддерживать диалог с международными спортивными организациями с обязательным условием защиты интересов российских спортсменов.