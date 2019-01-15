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Медведева пообещала вернуться в Россию через несколько лет

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что намерена переехать назад в Россию через несколько лет.

По словам Медведевой, ради работы она может оставаться в другой стране в течение нескольких лет, но это не помешает ей в конце концов вернуться на родину. Интервью доступно в Instagram журналистки Марии Командной.

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы и мира 2019 года.

Медведева рассказала о спокойствии в Канаде, сообщал News.ru.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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