Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может провести боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу американца Поли Малиньяджи.
Малиньяджи выполнял роль спарринг-партнёра Макгрегора перед его боем против американского боксёра Флойда Мейвезера, сообщает Sportbox. Отмечается, что между ирландцем и Малиньяджи есть разногласия личного характера.
В последнем поединке по правилам ММА Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Бой состоялся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.
Мейвезер также победил Макгрегора. Поединок состоялся 26 августа 2017 года в пригороде Лас-Вегаса — Парадайсе. Он закончился техническим нокаутом в 10-м раунде.
Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба, сообщал News.ru.