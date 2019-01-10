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Макгрегор настроился на новый боксёрский поединок

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор Fotomag/Global Look Press

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор

спорт [ версия для печати ]

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может провести боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу американца Поли Малиньяджи.

Малиньяджи выполнял роль спарринг-партнёра Макгрегора перед его боем против американского боксёра Флойда Мейвезера, сообщает Sportbox. Отмечается, что между ирландцем и Малиньяджи есть разногласия личного характера.

В последнем поединке по правилам ММА Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Бой состоялся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Мейвезер также победил Макгрегора. Поединок состоялся 26 августа 2017 года в пригороде Лас-Вегаса — Парадайсе. Он закончился техническим нокаутом в 10-м раунде.

Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба, сообщал News.ru.


#бокс #КонорМакГрегор
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