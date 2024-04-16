Легенда волейбола высказалась об ЛГБТ-претензиях к калининградскому «Локо» Чемпионка мира Гамова назвала смешными ЛГБТ-претензии к калининградскому «Локо»

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Екатерина Гамова

Обвинения бывшей участницы команды московского «Динамо» Елены Годиной в адрес калининградских волейболисток из «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) смешны и необоснованны, заявила в беседе с NEWS.ru двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова. По ее словам, эта история высосана из пальца на фоне проигрыша «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России.

Думаю, что это смешно. Никто не понимает этой ситуации. Это смешно и необоснованно. В чем здесь пропаганда ЛГБТ? В том, что девочки обнимаются после выигрышного мяча? Давайте обвиним всех спортсменов, которые обнимаются. Футболистов, которые тоже запрыгивают друг на друга после забитого мяча. Посмотрите на те фото, которое выложили в московском «Динамо». История высосанная из пальца на фоне проигрыша, — высказалась Гамова.

Ранее Година опубликовала в социальных сетях пост, в котором указала на неподобающее поведение спортсменок из «Локомотива» во время празднования победы после матча. По ее словам, волейболистки целовались в губы и демонстрировали «чудовищные жесты, имитирующие половой акт, и прочие мерзости». Также Година обратила внимание на «сатанинские обличья» участниц «Локомотива» на ноябрьской Хеллоуин-вечеринки. Она считает, что такое поведение спортсменок оскорбляет историю и культуру России.