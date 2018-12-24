Легенда английского футбола Линекер заговорил по-русски

Легендарный английский футболист Гари Линекер в своём Twitter ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке. Трамп написал: «Америку снова уважают», и на эту фразу отреагировал Линекер.
ты шутишь https://t.co/YdgP4Iq8oR— Gary Lineker (@GaryLineker) 24 декабря 2018 г.
58-летний Линекер провёл за сборную Англии 80 матчей и забил 48 голов. За свою карьеру он выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм», трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и был лучшим снайпером ЧМ-1986.
Сейчас Линекер работает на ВВС футбольным комментатором и ведущим телепередачи Match of the Day («Матч дня»). Именно ему принадлежит легендарная фраза о том, что футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы.
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