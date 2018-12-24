USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,268 $   Brent52.81 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C20:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Легенда английского футбола Линекер заговорил по-русски

Гари Линекер imago sportfotodienst/Global Look Press

Гари Линекер

спорт [ версия для печати ]

Легендарный английский футболист Гари Линекер в своём Twitter ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке. Трамп написал: «Америку снова уважают», и на эту фразу отреагировал Линекер.

58-летний Линекер провёл за сборную Англии 80 матчей и забил 48 голов. За свою карьеру он выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм», трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и был лучшим снайпером ЧМ-1986.

Сейчас Линекер работает на ВВС футбольным комментатором и ведущим телепередачи Match of the Day («Матч дня»). Именно ему принадлежит легендарная фраза о том, что футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы.

Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ, писал News.ru.


#футбол #англия
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
спорт 18:44, 24 декабря 2018
Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»
спорт 18:26, 24 декабря 2018
Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»
спорт 18:12, 24 декабря 2018
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
Лента новостей
в мире 20:28
Киев теряет доказательства об украинском Крыме
спорт 20:23
Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи
в мире 20:21
Турция планирует приобрести ракетные комплексы у США
новый год 20:19
Космонавты рассказали о праздновании Нового Года
политика 20:16
Кабмин РФ рассказал о компенсациях Минску
спорт 20:15
Хоккеисты подрались после матча
в мире 20:05
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
в мире 19:59
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году
спорт 19:51
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
общество 19:46
Новогоднее похмелье принесёт сверхдоходы врачам и аптекам
общество 19:41
Между Крымом и Севастополем установят границу
спорт 19:40
Ротенберг останется в футболе
оружие 19:38
Трофейную технику вермахта отдали на строительство храма ВС
культура 19:38
Музей-квартиру Солженицына открыли в Москве
в мире 19:24
Турция планирует сотрудничать с Россией в Сирии
Другие новости
спорт 20:23
Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи
спорт 20:15
Хоккеисты подрались после матча
спорт 19:51
Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались
спорт 19:40
Ротенберг останется в футболе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top