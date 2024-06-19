Комментатор Игр БРИКС прокомментировал свое отстранение за слова о «шмарах» Комментатор Игр БРИКС Иваницкий: руководство «Газпром-Медиа» перестраховалось

Причиной отстранения комментатора Владимира Иваницкого от эфира «Матч ТВ» стал страх руководства холдинга «Газпром-Медиа», рассказал сам Иваницкий NEWS.ru. Он также заявил, что во времена «НТВ-Плюс» за такие оговорки не снимали с эфиров.

Я ведь даже не сказал бл**ь! Хотя это тоже цензурное слово, как и «шмара»! Но пошла волна. И кто-то в «Газпром-Медиа» заволновался, позвонил главе «Матч ТВ» Тащину, а мне в свою очередь позвонил его зам, я знаю этого парня. Он звонит и говорит: Володь, так и так, пошла волна, мы ничего не можем сделать. Это команда сверху, — рассказал Иваницкий.

По его словам, во времена «НТВ-Плюс» за подобные оговорки не отстраняли. В конце девяностых — начале нулевых годов ныне покойный Василий Уткин позволял себе и более провокационные вещи, но его отстаивало начальство компании во главе с Анной Дмитриевой, а сейчас руководители боятся или, говоря более мягко, перестраховываются. Времена изменились, рассуждает комментатор.

Иваницкий был отстранен от работы на Играх БРИКС после реплики про «руса-самбиста» и «шмар», которые могут испортить его генетику. Спортивный журналист с решением руководства телеканала «Матч ТВ» не согласился.