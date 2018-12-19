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Колосков: отставка Мутко — разумный шаг

Виталий Мутко Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отставка Виталия Мутко с поста руководителя РФС — разумный шаг.

«Фактически девять месяцев у РФС не было руководителя. А формально он существовал как бы, потому что его никто не переизбирал», — сказал Колосков корреспонденту News.ru.

Он добавил, что назначение исполняющим обязанности президента РФС Сергея Прядкина — правильный выбор.

«Прядкин долгие годы был вице-президентом РФС, долгие годы возглавляет Российскую премьер-лигу, он знаком с футболом достаточно глубоко», — отметил почётный президент.

Ранее News.ru писал, что Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза. 

С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.


#футбол #Мутко
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