Колосков: отставка Мутко — разумный шаг

https://news.ru/storage/news/d7dad2aa34ab42b71e6b360009386591/42d46015-fee9-4156-a70a-72f4780f9c98_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Виталий Мутко

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отставка Виталия Мутко с поста руководителя РФС — разумный шаг.

«Фактически девять месяцев у РФС не было руководителя. А формально он существовал как бы, потому что его никто не переизбирал», — сказал Колосков корреспонденту News.ru.

Он добавил, что назначение исполняющим обязанности президента РФС Сергея Прядкина — правильный выбор.

«Прядкин долгие годы был вице-президентом РФС, долгие годы возглавляет Российскую премьер-лигу, он знаком с футболом достаточно глубоко», — отметил почётный президент.

Ранее News.ru писал, что Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза.

С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.