КНДР отказалась от участия в токийской Олимпиаде из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/69bfacb6-9677-11eb-9c35-96000091f725_660.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago sportfotodienst/Global Look Press

Спортсмены КНДР не примут участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2021 года. Причиной названа пока непобеждённая пандемия коронавируса.

Об этом сообщает портал Sports in DRP Korea. Отмечается, что решение принималось на заседании Олимпийского комитета республики.

Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса, — говорится в сообщении.

Перенесённая на год из-за коронавируса Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением провести летнюю Олимпиаду 2032 года совместно с КНДР. В феврале МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве главного претендента на проведение Олимпиады-2032, но окончательное решение должно быть принято в 2021-м или 2022 году.