КНДР отказалась от участия в токийской Олимпиаде из-за коронавируса

Спортсмены КНДР не примут участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут летом 2021 года. Причиной названа пока непобеждённая пандемия коронавируса.
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Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса, — говорится в сообщении.
Перенесённая на год из-за коронавируса Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с предложением провести летнюю Олимпиаду 2032 года совместно с КНДР. В феврале МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве главного претендента на проведение Олимпиады-2032, но окончательное решение должно быть принято в 2021-м или 2022 году.