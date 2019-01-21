Кибергонщик победил пилота «Формулы 1» на реальной трассе

Киберспортсмен Энцо Бонито обыграл бывшего пилота «Формулы 1» Лукаса ди Грасси в заезде, который прошёл в Мексике в рамках Гонки чемпионов — 2019.
Ди Грасси и Бонито параллельно прошли два круга на специальной трассе, сообщает пресс-служба «Формулы 1». Итальянец преодолел дистанцию за 52,3885 секунды, ди Грасси — за 53,0576.
Amazing stuff! #F1Esports star @EnzoBonito17 defeats Lucas di Grassi #ROCMexico pic.twitter.com/BERScaYD8c— Formula 1 (@F1) 19 января 2019 г.
Про-геймер за свою профессиональную карьеру заработал более 40 тыс. долларов в соревнованиях по автосимуляторам.
Ди Грасси выступал за команду «Верджин», принял участие в 18 гонках сезона-2010 «Формулы-1». За это время бразильский гонщик не набрал ни одного очка. Позже он выступал в автогонках на выносливость, в престижной гонке 24 часа Ле-Мана, где занял второе место в 2014 году в составе команды Audi Sport Team Joest.