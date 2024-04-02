«Как раньше не будет»: Журова о финансовом поощрении российских олимпийцев Светлана Журова ответила, будут ли платить призовые олимпийцам из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сообщила NEWS.ru, что ни призовых, ни «машин на Красной площади» для российских олимпийцев не будет. С ее точки зрения странно платить атлету, который выступает не за страну, а в нейтральном статусе.

Думаю, что не будет призовых. Человек выступает не за страну, не за регион. Они — индивидуальные нейтральные спортсмены. Для них придумали отдельный гимн, флаг. Налогоплательщики спросят: «А почему мы должны платить за тех, кто не представляет нашу страну? Это же странно». Спортсмен сам принимает решение, принимать эту позицию или нет. Но никаких машин на Красной площади, как было раньше, точно не будет, — сообщила Журова.

И добавила, что ей больше обидно, что медали россиян не будут учитываться в общем зачете.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии NEWS.ru ответил на вопрос о призовых за участие в Олимпийских играх-2024. Он заявил, что участвовать надо и без призовых, а будут ли они — этот вопрос пока не обсуждался.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала бомжами россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.