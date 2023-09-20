Исинбаева удалила фото с Путиным из Instagram

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Елена Исинбаева

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удалила совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным со своей страницы в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Спортсменка выложила снимок с Путиным в ноябре 2017 года, сопроводив им пост о присоединении к команде Putin Team в поддержку главы государства.

Я в команде #putinteam. I’m on the team #putinteam, — подписала Исинбаева фото с Путиным.

Когда именно спортсменка удалила снимок, неизвестно.

Прыгунья с шестом оказалась в центре скандала после того, как летом 2023 года отреклась от воинских званий, полученных во время выступлений за ЦСКА, назвав их номинальными. Спортсменка подчеркивала, что никогда не имела никакого отношения ни к армии, ни к руководству страны, не состояла ни в одной партии и не являлась депутатом. Назвав себя человеком мира, Исинбаева сообщила, что будет продолжать работу в Международном олимпийском комитете.

В августе со стадиона в Махачкале убрали вывеску с фамилией Исинбаевой. Перед этим премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов постановил переименовать стадион имени олимпийской чемпионки, вернув ему прежнее название «Труд», которое он носил с момента основания в 1960 году.