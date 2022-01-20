«Хотим видеть Бузову в эфире чаще»: генпродюсер «Матч ТВ» о целях канала

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что телеканалу хотелось бы, чтобы известная телеведущая и певица Ольга Бузова чаще посещала их эфиры, сообщает Sports.ru.

Очень хотим видеть Ольгу в эфире чаще. Будем её звать и дальше. Как и остальных медийных и известных людей, — заявил Тащин.

Руководитель «Матч ТВ» вспомнил, что эфир с участием Бузовой во время чемпионата Европы по футболу стал самым цитируемым событием турнира.

Если они (люди. - NEWS.ru) это смотрят, если потребляют этот контент — почему это не показывать? — добавил Тащин.

Во время чемпионата Европы по футболу Ольга Бузова вступила в словесную перепалку с телеведущим и комментаторам «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым. Она назвала журналиста «дном» и затем расплакалась в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал известную телеведущую и певицу Ольгу Бузову главной Снегурочкой российского футбола. По его словам, это звание она заслужила во время скандального эфира с Дмитрием Губерниевым во время чемпионата Европы.