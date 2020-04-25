Губерниев предположил, сколько ещё продлится самоизоляция

https://static.news.ru/photo/3aec4c80-87b6-11ea-92e2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сколько ещё в России продлится режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Лично моё мнение — нам её предстоит продлить где-то примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная. Единственное — должна быть поддержка людей. Серьёзная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно её побороть, преодолеть, — цитирует Губерниева РИА Новости.

Также Губерниев поблагодарил за работу всех врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции. По словам телеведущего, его возмутило поведение бывшей биатлонистки, игнорирующей призывы оставаться дома. Он заявил, что былые заслуги не дают ей право «нести всякую чушь». Кроме того, Губерниев выразил уверенность, что олимпийское золото биатлонистка в своё время получила благодаря употреблению допинга.