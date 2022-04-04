Губерниев объяснил, почему в России биатлон популярнее футбола и хоккея

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что если сравнивать средние рейтинги внимания и любви, то биатлон и фигурное катание превосходят футбол и хоккей, сообщает Sport24. Журналист допустил, что это может быть связано с комментаторами.

Если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Ещё подтягиваются лыжи, — заявил Губерниев.

По его словам, у него «сердце кровью обливается», когда матчи калибра «Спартак» — «Локомотив» набирают рейтинги меньше соревнований по биатлону.

Как бы я ни любил биатлон, но футбол должен в этом плане выигрывать. А он не выигрывает... Может, дело в комментаторах? — задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила вручить российское гражданство Симону Фуркаду. Ранее французский биатлонист заявил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.