Губерниев назвал условие для допуска российских биатлонистов к Олимпиаде Губерниев: российских биатлонистов пустят на ОИ при урегулировании на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Российских биатлонистов и лыжников допустят до Олимпийских игр, «если случится то, о чем говорит весь мир», заявил изданию «ВсеПроСпорт» комментатор Дмитрий Губерниев, намекая на разрешение украинского конфликта. По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта (FIS) сохранили себе пространство для маневра, если произойдет урегулирование.

Что такое теоретически могут выдать приглашения? Теоретически я могу возглавить и FIS, и IBU, после чего допустить наших в полном составе на Кубок мира и Олимпиаду. <...> Пока это все бла-бла-бла, — подчеркнул Губерниев.

Ранее биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что российский биатлон за три года без международных соревнований не сохранил свой уровень во всех планах, как минимум в стрельбе. По его мнению, при возвращении на Кубок мира у спортсменов могут возникнуть сложности со скоростью стрельбы. Однако Серохвостов выразил надежду, что россияне смогут адаптироваться за несколько гонок.

ISU тем временем получил от российской Федерации фигурного катания на коньках список кандидатов для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены из РФ и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в 2022 году.