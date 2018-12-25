Головина признали одним из худших во Франции

https://news.ru/storage/news/eac7737ad184893f3cf646c77d7611e6/8f108c84-ea0a-4bcf-8ee2-b9355dab9cb6_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин, который летом покинул московский ЦСКА, включён в список 10 худших трансферов чемпионата.

Помимо Головина в списке оказались Насер Шадли («Монако»), Маджид Уоррис («Нант»), Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Мизьян Маолида («Ницца»), Гансо («Амьен») и Мэтт Миязга («Нант»), сообщает Le10Sport.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. В настоящий момент «монегаски» идут в чемпионате Франции на предпоследнем месте.

В 10 матчах в текущем сезоне хавбек отдал одну результативную передачу. На данный момент он отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за грубую игру.

Ранее News.ru сообщал, что Головин осчастливил фанатов «Монако».