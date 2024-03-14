Глава ОКР ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация никогда не занималась бойкотом Олимпиад. По его словам, которые приводит РИА Новости, ОКР всегда будет поддерживать российских спортсменов, однако отметил, что для них не могут предоставить равных условий на Играх 2024 года в Париже.

ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях. <...> Условия МОК [для участия россиян в Играх в Париже] нелегитимные, несправедливые и неприемлемые, — сказал Поздняков.

Российских и белорусских спортсменов допустили до парижской Олимпиады в нейтральном статусе, при этом они не смогут принимать участие в командных соревнованиях. Представители обеих стран смогут выступить на Играх при условии прохождения квалификации. При этом МОК рекомендовал не допускать спортсменов, публично поддержавших специальную военную операцию на Украине, а также имеющих связи с военными или силовыми структурами.

Ранее глава ОКР заявил, что спортсмены из России в случае подписания документа МОК для участия в Олимпиаде могут нарушить законодательство РФ. Поздняков усомнился, что россияне пойдут на такой шаг.