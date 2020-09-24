Глава ОКР: причастная к допингу федерация не сможет просить финансирования

https://static.news.ru/photo/33a68d96-fe67-11ea-ab62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвёл итоги первого заседания Исполкома организации после пандемии коронавируса, которое состоялось 24 сентября.

В своём выступлении глава отметил, что «ОКР как системообразующая общественная организация готов взять на себя работу по повышению качества работы Общероссийских спортивных федераций (ОСФ) по олимпийским видам спорта». Для этого, по его мнению, необходимо создать единую программу подготовки к Олимпийским играм, а также новые стандарты и правила деятельности спортивных федераций.

Поздняков также отметил, что в 2021 году на подготовительном этапе совместно с Министерством спорта РФ должна быть реализована Ведомственная целевая программа (ВЦП), которая ежегодно будет обходиться государству в 1,3 миллиарда рублей.

ОКР поддержал изменения и в части антидопинга. Ни одна федерация не может запросить финансирование на работу тренеров, спортсменов, которые отбывают дисквалификацию за употребление допинга. ОКР проводят политику нулевой толерантности к нарушителям, — сказал Поздняков журналистам по итогам заседания ОКР.

Президент ОКР добавил, что организация также откажет в оплате деятельности тем тренерам, спортсмены которых отбывают дисквалификации.

Мы говорим об отдельных персонажах, а не федерациях, — сказал он.

Ранее Поздняков заявил, что спортсмены, не прошедшие углублённое медицинское обследование, не будут допущены до Олимпиады-2020 в Токио, писал NEWS.ru.