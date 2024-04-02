Глава МОК ответил на вопросы пранкеров об участии россиян в Олимпиаде Бах признался, что МОК просил украинцев отслеживать слова россиян в интернете

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем Telegram-канале розыгрыш над президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Глава МОК, который был убежден, что ведет беседу с африканским чиновником, признался, что отсеивает российских спортсменов с помощью интернет-слежки. По его словам, в этом ему помогают в в том числе украинцы.

У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, — сказал он.

Бах обратился к «африканскому чиновнику» с просьбой бойкотировать Игры дружбы в России, намекнув, что спортсмены, которые планируют принять в них участие, могут подвергнуться санкциям со стороны МОК. Бах признался, что МОК «позаботился» о том, чтобы игры БРИКС в Южной Африке «не имели резонанса в мире спорта». Он также не стал отрицать, что ограничения в отношении российских атлетов носят политический характер.

Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России, после того как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм, — сказал он.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд ранее заявил, что Международный олимпийский комитет не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он пояснил, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах.