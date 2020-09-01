Глава Минспорта заявил о нехватке профессиональных тренеров

https://static.news.ru/photo/b4504114-ec1d-11ea-8d89-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что на территории страны ощущается нехватка тренеров, имеющих профильное образование. На совещании в Хабаровске он призвал дальневосточные регионы уделить этой проблеме особое внимание.

По словам Матыцина, необходимо активнее заняться теми видами спорта, в которых в настоящее время ещё нет подготовки специалистов.

Мы понимаем, что недостаточно, к сожалению, тренеров с профильным образованием. Конечно, в тех регионах, где есть профильные вузы, это осуществлять проще, — цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства заметил, что Хабаровск, по его мнению, является центральных звеном подготовки кадров в ДФО. Выполнение городом такой важной роли возможно благодаря расположенной в нём Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Как ранее писал NEWS.ru, Матыцин считает, что ситуация с распространением коронавируса мало повлияла на подход в реализации госполитики в области спорта. После посещения спортивных объектов в Биробиджане он выразил надежду, что пандемия скорректировала только сроки, а не эффективность работы.

В частности, в области строительства спортивных сооружений министерство считает приоритетом реконструкцию и строительство малых объектов.