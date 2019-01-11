USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,289 $   Brent60.80 $ Bitcoin3,664.00 $
МОСКВА-11°C19:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Фуркад отказался уважать Логинова за «позорную» победу

Мартен Фуркад EIBNER/EXPA/Stefanie Oberhauser/Global Look Press

Мартен Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам француза, победа Логинова — это позор, а биатлонный мир «слишком добр» к россиянину.

«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло», — сказал Фуркад в интервью норвежским СМИ.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Для россиянина победа в спринте на этапе Кубка мира стала первой личной в карьере. Сам Фуркад показал в гонке 7-е время.

Как писал News.ru, Логинов захотел личной встречи с Фуркадом.


#биатлон
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
спорт 18:35, 11 января 2019
Логинов захотел личной встречи с Фуркадом
спорт 18:23, 11 января 2019
Отец скучающего Неймара поведал о связи с «Барселоной»
спорт 18:14, 11 января 2019
В английском футбольном клубе вычислили шпиона
Лента новостей
шоу-бизнес 19:50
Звезда «Мажора» Павел Прилучный избил жену
спорт 19:45
Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову
в мире 19:41
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
в мире 19:35
Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»
в мире 19:33
Израиль подсчитал число атаковавших границу палестинцев
Другие новости
спорт 19:45
Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову
спорт 19:30
Россиянин стал вторым на ЧЕ по конькобежному спорту
спорт 19:16
Старожил «Дакара» травмировался на трассе
спорт 19:04
Темников уйдёт из «Динамо»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top